МИД Японии отказался комментировать детали задержания журналиста

МИД Японии знает о задержании в России японского журналиста, но воздерживается от разглашения подробностей по этому вопросу.

Как заявили в МИД Японии, им известно, что в декабре правоохранительными органами был задержан журналист агентства "Киодо". Однако от раскрытия деталей представитель внешнеполитического ведомства отказался, сообщает РИА Новости.

В понедельник МИД РФ сообщил о том, что подданный Японии, въехавший в Россию по журналистской визе, был задержан при попытке получить секретные материалы о российском военном потенциале. Японским дипломатам был заявлен протест и вручена нота в связи с этим инцидентом.