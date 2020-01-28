Барти сразится с Кенин за выход в финал Australian Open

Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне. В четвертьфинальной встрече первая ракетка мира обыграла Петру Квитову из Чехии в двух сетах со счетом 7:6 (8:6), 6:2.

Матч между ними продолжался 1 час 44 минуты. В полуфинале турнира австралийка сразится с представительницей США Софьей Кенин, ранее победившей Онс Жабер из Туниса.

Напомним, что общий призовой фонд Australian Open составляет 49,1 миллиона долларов.