Василевский и Кучеров не спасли "Тампу" от поражения "Далласу"

Хоккеисты "Даллас Старз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимали на своей площадке "Тампа-Бэй Лайтнинг". Хозяева льда взяли верх над гостями в овертайме со счетом 3:2. У победителей шайбу забросил Денис Гурьянов.

Для российского нападающего она стала уже 12-й в нынешнем сезоне. Его соотечественник Александр Радулов результативными действиями не отметился.

Форвард "молний" Никита Кучеров дважды ассистировал партнерам. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 32 из 35 бросков по своим воротам. Защитник "Лайтнинг" Михаил Сергачев очков не набрал.