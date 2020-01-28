Коронавирус вмешался в пекинскую Олимпиаду

Организационный комитет Олимпийских игр 2022 года принял решение отменить церемонию запуска обратного отсчета до начала турнира, проведение которой было запланировано на пекинском стадионе "Птичье гнездо". Причина – вспышка коронавируса в Китае.

"Да, на стадионе мероприятие отменено – никаких мегамероприятий. Вспышка вируса достаточно серьезная и мы не должны допускать никаких рисков, — сообщили в пресс-службе оргкомитета. – В случае появления новой информации мы сообщим ее дополнительно".

Напомним, что в конце декабря в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом 2019-nCoV. По последней информации, число скончавшихся от вируса уже перевалило за сотню человек. Заражены свыше 4500 человек.