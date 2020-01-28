По временному коридору из Китая в Россию вернулись более 200 человек

В Россию по временному коридору на международном пункте пропуска "Благовещенск-Хэйхэ" вернулись 213 человек.

Как сообщили РИА Новости в правительстве Амурской области, среди них 194 россиянина и 17 граждан КНР с видом на жительство в РФ и два гражданина Эфиопии. Все они прошли двойной тепловизионный контроль. Повышенной температуры, а также других признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено. Одного человека отправили в больницу "с подозрением на патологию неинфекционной природы".



Перевозка грузов и пассажиров через Хэйхэ приостановлена до 1 февраля. Это связано с празднованием китайского нового года, а также с распространением коронавируса 2019-nCoV.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов призвал жителей не ездить в Китай. В регионе введен режим повышенной готовности. С 27 января российские авиакомпании только вывозят туристов из КНР. Все чартерные рейсы на Хайнань, где зафиксирована вспышка коронавируса, отменены.

По последним данным, число жертв нового типа коронавируса достигло 106 человек. Заразившихся уже более 4,5 тысячи человек.