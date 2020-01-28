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28 января 202009:07

Английский футболист удалился за 30 секунд после трех карточек

Футболист английского клуба "Гарфорт Таун" Алекс Лоу стал одним из немногих игроков, получивших сразу три карточки за 30 секунд одного матча. Во встрече девятого дивизиона чемпионата Англии против "Бридлингтон Таун" он был удален после одной атаки соперника.

В течение одного игрового эпизода Лоу сначала не без нарушения правил пытался сорвать атаку соперников еще на ее начальной стадии, но те остались с мячом и продолжили атаковать, а судья просигнализировал, что вернется к этому моменту по его окончании.

Впрочем, и Лоу не собирался останавливаться – он устремился срывать все ту же атаку "Бридлингтона" и возле своей штрафной в подкате сзади вновь сфолил. Судья наказал игрока двумя желтыми карточками за оба нарушения, и по правилам показал ему и третью – красную, и удалил нарушителя с поля.

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