Английский футболист удалился за 30 секунд после трех карточек

Футболист английского клуба "Гарфорт Таун" Алекс Лоу стал одним из немногих игроков, получивших сразу три карточки за 30 секунд одного матча. Во встрече девятого дивизиона чемпионата Англии против "Бридлингтон Таун" он был удален после одной атаки соперника.

В течение одного игрового эпизода Лоу сначала не без нарушения правил пытался сорвать атаку соперников еще на ее начальной стадии, но те остались с мячом и продолжили атаковать, а судья просигнализировал, что вернется к этому моменту по его окончании.

Here's something you don't see every day...

The ref gives Garforths' Alex Low three cards at once 😲🙋‍♂️ pic.twitter.com/A6a9itEc0O