Долгий инкубационный период и мутации: эксперты рассказали об опасности коронавируса

Уже 106 человек умерли в результате заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV. Число заразившихся к этому часу приближается к четырем с половиной тысячам человек — это только в Китае. Ситуация осложняется достаточно продолжительным инкубационным периодом заболевания и мутацией самого коронавируса.

Маска на лицо, пульверизатор для дезинфекции. Утро для 56-летнего жителя Уханя Хе Бина начинается с обеззараживания такси. При том, что таксистом он не работает.

"Как местный житель, я просто хочу внести свой вклад в борьбу Уханя с вирусом, — говорит он. — Город призвал волонтеров, в том числе для бесплатных перевозок. Я откликнулся. Волонтеров много. Жители могут позвонить им в любое время, и волонтеры помогут им с их потребностями".



В первую очередь волонтеров призвали для бесплатной транспортировки медиков: после того, как общественный транспорт Уханя приостановил свою работу, добираться до больницы стало не просто. Используют силы добровольцев и для дезинфекции улиц. Тем, кому оборудование таскать не по силам, дают в руки обычный веник.

"Чистая обстановка вокруг даст людям чувство безопасности, — уверена Лию Зиян. — Мы много сил прилагаем для того, чтобы предотвратить распространение эпидемии, побороть ее. Это в наших силах".

О том, что Китай в силах справиться с коронавирусом, говорят и представители республики в ООН. Генсека организации заверили – Пекин принял решительные меры, контроль ведется по всей стране, к сотрудничеству с другими странами готовы.

Даже процедуру получения валюты для муниципальных властей упростили – все, чтобы чиновники на местах могли беспрепятственно закупать из-за рубежа товары, необходимые для борьбы с эпидемией. Вот только от обвинений все равно не уйти: даже сами жители Китая считают, что тревогу надо было бить раньше.

"Люди должны понимать, почему мы не разгласили информацию своевременно. Потому что это инфекционное заболевание, которое регулируется законом о профилактике инфекционных заболеваний. Информация должна быть раскрыта в соответствии с законом. Как чиновник местного правительства, я мог раскрыть информацию только после получения разрешения. Многие люди не поняли этого", — говорит мэр города Ухань Чжоу Сяньван.

По версии китайских медиков, отследить распространение вируса было сложно из-за продолжительного инкубационного периода. Первые признаки заболевания могут проявится у носителя аж через 14 дней после заражения. Сам вирус, согласно данным из лабораторий, на 85 процентов схож с возбудителем атипичной пневмонии, которая захватила Китай в 2003 году.

"Особая проблема коронавируса – это его способность мутировать, — поясняет профессор Северо-Западного университета США Карла Сатчелл. — То, что мы знаем о родственных вирусах, к примеру, о возбудителе атипичной пневмонии, не всегда говорит нам о том, как их лечить. Вирусная частица состоит из различных видов белка. Нам важно понять его структуру, чтобы суметь ее разрушить. На получение этой информации может уйти от недели до месяца. Поэтому для нас особенно важно обмениваться информацией по исследованию с коллегами со всего мира".

К объединению сил в борьбе с новой эпидемией призвали и во Всемирной организации здравоохранения. Она уже включила научный центр Роспотребнадзора в реестр лабораторий, помогающих в диагностике китайского коронавируса. Ранее российским разработчикам удалось создать две современные тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки выявить вирус.