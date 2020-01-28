В память о жертвах Холокоста в Петербурге пройдет акция "Желтые звезды"

28 января в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича в шестой раз состоится проект "Желтые звезды", приуроченный ко Дню освобождения Освенцима советскими войсками в 1945 году.

Память и скорбь о трагедии, которую так важно передать для поколений, выразит пронзительная музыка и литература. Особый драматизм придаст концерту световая партитура, разработанная Глебом Фильштинским и Денисом Колосовым. Художественный руководитель проекта "Желтые звезды" — Валерий Галендеев.

Ксения Раппопорт прочтет отрывки из книги "Брут" Людвига Ашкенази, где овчарка оказывается на службе у нацистов. За дирижерским пультом Владимир Альтшулер во главе Академического симфонического оркестра филармонии, за роялем — Полина Осетинская.

Особым событием станет участие флорентийского квартета "Клезмерата Фиорентина". В программе вечера "Концерт для фортепиано и струнного оркестра" Шнитке, Симфониетта номер 1 "На еврейские темы" Вайнберга и импровизации на темы хасидских нигунов.

В разные годы в этом проекте принимали участие Чулпан Хаматова, Максим Венгеров, Сергей Накаряков, Юлиан Милкис и другие. Проект организован Фондом поддержки музыкального образования и Санкт-Петербургской филармонией и задуман как дань памяти, вне зависимости от национальности и вероисповедания слушателей.

По примерным оценкам только в Освенциме были замучены и сожжены более миллиона евреев. У этого народа есть традиция: на могилы ушедших приносить не цветы, а небольшие камешки. А еще говорят, что камни эти — как приглашение для искры души умершего спуститься и побыть на земле с живыми. Миссия проекта "Желтые звезды" — собраться хотя бы раз в год для того, чтобы каждый мог положить свой маленький камешек к подножию их несуществующих могил.