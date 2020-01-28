Жизнь без "Б": Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

Супермодель Ирина Шейк впервые прокомментировала расставание с актером Брэдли Купером.

"Два прекрасных человека не обязательно будут хорошей парой. Я считаю, что нам очень повезло прожить то, что было между нами. Жизнь без ''Б'' — это новая почва", — сказала Шейк в интервью британскому Vogue.

Также она рассказала, что ей трудно быть работающей мамой: "Бывают дни, когда я просыпаюсь и думаю: "Боже, я не знаю, что делать, я разваливаюсь на части".

Сейчас у Ирины новый возлюбленный. Однако она не стала отвечать на вопрос, кто это. Модель хочет, чтобы ее личная жизнь была скрыта от глаз общественности.



Шейк и Купер начали встречаться в 2015 году. Весной 2017-го у пары родилась дочь Лея. Через два года Ирина и Брэдли расстались, но продолжили поровну делить родительские обязанности.

В СМИ появилась информация, что причиной расставания стал роман актера с певицей Леди Гага. После этого ее соцсети атаковали пользователи из России. Гагу называли разлучницей и мужезахватчицей и предупреждали, что "Крым вернули, вернем и Брэдли".