Пианиста вместе с роялем подвесили над стройкой концертного зала

В Мюнхене пианиста подвесили над строящимся концертным залом вместе с роялем. Швейцарца Алена Роша подняли на 60 метров над землей по его же воле. Представление устроили на рассвете в рамках проекта Piano Vertical, передает телеканал "Россия 24".

Рош не прекращал играть, находясь в воздухе, в непривычной позиции. Зрители наблюдали за ним с земли. Рояль был подсвечен, а насладиться мастерством пианиста могли благодаря наушникам.