Более 10 вагонов с углем сошли с рельсов под Ангарском

По меньшей мере 10 вагонов с углем сошли с рельсов в районе станции Мегет в Иркутской области. Информации о причинах аварии и разрушениях пока не поступало.

На сделанных очевидцами кадрах видно, что вагоны перекрыли два пути следования. Движение на железнодорожном отрезке между Иркутском и Ангарском блокировано.

Точных данных о пострадавших не поступало. На место уже прибыли следователи Восточно-Сибирского Следственного управления СКР.