Подмосковный губернатор рекомендует помиловать Нааму Иссахар

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал рекомендацию о помиловании израильтянки Наамы Иссахар. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Московской области.

Наамы Иссахар была задержана весной прошлого года в аэропорту Шереметьево. Девушка летела транзитом из Дели в Тель-Авив. В ее чемодане было найдено 10 граммов гашиша. Суд приговорил ее к семи с половиной годам колонии.



На прошлой неделе, когда Владимир Путин посещал Иерусалим, мама девушки попросила о помиловании Наамы. "Моя девочка такая яркая, у нее свет в глазах. Она летела домой чтобы создать семью. Верните ее, я очень скучаю по ней!", — сказала она. Российский лидер пообещал, что "все будет хорошо", отметив, что "Наама из очень хорошей, порядочной семьи".

После этого Иссахар попросила президента России о помиловании​​​. В ходатайстве она частично признала свою вину. Областная комиссия единогласно решила рекомендовать ее помиловать.