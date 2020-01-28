"Зенит" нацелился на футболиста сборной Ирака

Футбольный "Зенит" в нынешнее трансферное окно может приобрести полузащитника сборной Ирака и клуба "Аль-Завр" Сафа Хади. Известно, что клуб с берегов Невы намерен оформить сделку в ближайшее время.

О готовящемся трансфере сообщает редактор газеты "Иракский футболу" Али Нури, о чем он сделал запись в своем личном Twitter-аккаунте. При этом отмечается, что свое влияние на готовящийся трансфер оказал хавбек "Зенита" и сборной Ирана Сердар Азмун.

21-летний Хади выступает за национальную команду Ирака с 2018 года. За это время он провел один матч в составе сборной Ирака. За "Аль-Завр" футболист в нынешнем сезоне принял участие в восьми встречах, забив один гол.