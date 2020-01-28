Около 600 рыбаков оказались отрезаны от берега на Сахалине

На Сахалине около 600 рыбаков оказали отрезаны от берега из-за образовавшейся трещины во льдах в заливе Мордвинова. Сотрудники МЧС уже прибыли на место, но большинство рыбаков отказались покидать насиженные места и продолжили удить.

Об опасности выхода на лед все жители Корсаковского района были предупреждены еще в понедельник, однако разосланные SMS мало кого остановили — с утра вторника залив Мордвинова заполонили рыбаки. Около 16:30 по местному времени на расстоянии двух километров от берега образовалась крупная трещина, в результате люди со снастями оказались на дрейфующем ледяном острове.

Прибывшие на место спасатели призывают рыбаков пешком дойти мыса Свободного, где лед вплотную примыкает к берегу.

"Одни представители рыбацкого сообщества отказываются двигаться туда самостоятельно, настаивая на доставке их к берегу судном, а другие вообще продолжают ловить рыбу, заявляя, что спасатели все равно за ними вернутся, ссылаясь на оплату налогов, обязанность сотрудников МЧС и собственное бесстрашие", — рассказал руководитель пресс-службы областного управления МЧС Александр Ивельский.

Некоторые рыбаки, как видно на кадрах, использовали мелкие льдины в качестве плотов, чтобы добраться до Большой земли. При этом "плавсредства" явно были перегружены.

Сейчас на месте находятся 15 сотрудников МЧС и четыре автомобиля, три лодки, два снегохода и одно судно на воздушной подушке "Хивус". Ведомство готово направить в залив вертолет Ми-8.