Из Иркутской области незаконно пытались вывезти большую партию древесины

Из Иркутской области пытались вывезти большую партию древесины. Склад ворованного леса находился в Слюдянском районе. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск".

Как стало известно, сыщикам удалось поймать банду лесорубов. Задержанные вырубили тайгу рядом с деревней Быстрой. Уничтожению подверглась не только сосна, но и особо ценные древесные породы: лиственница и кедр.

На обнаруженной оперативниками базе заготовителей находилось не менее ста кубометров леса. Следователи выяснили, что подозреваемые планировали отправить весь свой "улов" за границу. Тем самым, государству мог быть нанесен ущерб в более чем 47 миллионов рублей. Уголовное дело по факту совершения преступления уже возбуждено. Вся техника, которую использовали черные лесорубы, изъята. Им грозит тюрьма и крупные штрафы.