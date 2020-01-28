Рыбак похвастался богатым уловом на презервативы

Рыбак из Новосибирска покорил соцсети, продемонстрировав в соцсетях кадры с богатым уловом. Особенность этой зимней рыбалки была в новаторском способе, который применил мужчина.

На видео, которое появилось в Сети, он рассказывает о том, как ловить рыбу на презерватив.



Идея пришла после того, как "сделать такой обсосанный мотыль", чтобы рыба на него хорошо ловилась.

Рационализатор обрезал резиновому изделию номер 2 "головку", нарезал кольца и получились ленточки – псевдомотыли, на которые клюнуло довольно много крупной рыбы.

Остроумный рецепт "наживки" оценили многие рыбаки, впрочем, нашлись и те, кто отметил, что подобный способ уже давно используют на Дальнем Востоке для ловли корюшки, сообщают "Вести. Новосибирск".