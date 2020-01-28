Директор СВР рассекретил имена семи разведчиков-нелегалов

На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, которые "внесли большой вклад в обеспечение безопасности страны", передает РИА Новости.

"Это Герой России Юрий Анатольевич Шевченко, Герой Советского Союза Евгений Иванович Ким, Герой Советского Союза Михаил Анатольевич Васенков, Герой России Виталий Вячеславович Нетыкса и его супруга Тамара Ивановна Нетыкса, Владимир Иосифович Лохов и Виталий Алексеевич Нуйкин", — рассказал Нарышкин ​​​.

Российская внешняя разведка впервые раскрывает имена целого ряда своих выдающихся сотрудников-нелегалов. Некоторые их этих людей ушли из жизни, а некоторые до сих пор здравствуют.