Федерер в пяти сетах добыл путевку в полуфинал Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал первым полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинальном поединке третья ракетка мира одержал победу над американцем Теннисом Сандгреном.

Швейцарцу пришлось приложить немало усилий для того, чтобы сломить сопротивление соперника. Матч завершился лишь по итогам пяти сетов – 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3 в пользу Федерера. Встреча продолжалась 3 часа 28 минут.

Примечательно, что по ходу матча швейцарец был в одном мяче от поражения, но отыграл семь матчболов,а позже переломил ход игры и довел ее до победного. В полуфинале Федерер оспорит путевку в решающий матч Australian Open с победителем матча Новак Джокович – Милош Раонич.