СК начал проверку по факту смерти девочки в больнице Челябинска

Новые подробности ЧП в городской больнице Челябинска. Стало известно, что 24 января там погибла тринадцатилетняя пациентка. Об этом сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал".

Напомним, девочка скончалась в отделении реанимации. По предварительной информации, всего за несколько часов перед этим она была госпитализирована в медицинское учреждение с высокой температурой, уточнили представители пресс-службы Следственного комитета по региону.

По просьбе семьи погибшей, точный диагноз не разглашается. Однако социальных сетях активно обсуждается информация о том, что к трагедии могли привести осложнения, возникшие из-за вируса гриппа. Обстоятельства и подробности случившегося теперь предстоит выяснить следователям.

"В настоящий момент мы проводим доследственную проверку. Признаки, указывающие на криминальный характер гибели ребенка, на теле отсутствуют”, – рассказали в СК по Челябинской области.

Точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы. Ход проверки будет контролировать руководство областного управления Следственного комитета.