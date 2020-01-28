Бросивший детей в Шереметьеве отец явился с повинной

Отец, бросивший двоих сыновей в московском аэропорту Шереметьево, явился к следователям с повинной. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, сейчас мужчину допрашивают в отделе Следственного комитета в Батайске Ростовской области.

"Он дает признательные показания, делом занимаются московские следователи", – отметил собеседник агентства.

Тем временем в администрации Комсомольска-на-Амуре рассказали о семье, глава которой оставил детей в аэропорту.

"Со стороны школы и детского сада нареканий не было. Дети были одеты, накормлены, присмотрены. Не было заметно, что у них нет мамы, – сообщили в администрации. – Учителя и воспитатели сообщали, что дети воспитанные".

При этом, как отметила представитель городских властей, отец дважды определял детей в центр социальной помощи семье и детям, когда уезжал работать вахтовым методом. По ее словам, это нормальная практика.

"Родители имеют право обращаться в центры поддержки семьи и детей, если у родителей возникают сложности с финансами или необходимо присмотреть за детьми на время их отъезда, а других родственников нет", – цитирует представителя администрации РИА Новости.

При этом власти пытались связаться с матерью детей, но не смогли ей дозвониться.

26 января отец оставил детей 2011 и 2014 годов рождения в аэропорту и улетел в Ростов-на-Дону. С мальчиками он оставил записку, в которой сообщил, что оказался в сложном финансовом положении и не может воспитывать сыновей. Следователи возбудили уголовное дело, а уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко пообещала, что детей в ближайшее время отправят домой.

Позже нашлась мать мальчиков. Как выяснилось, она была в разводе с их отцом. О том, что мужчина собирался бросить детей, она не знала.