Тема:

Общество 49 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
28 января 202011:32

Женщина с психическим расстройством подбросила полицейским дочь-инвалида и сбежала

Вконтакте/Регион-70 | Томск

В понедельник неизвестная женщина привезла в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району Томска девушку в инвалидной коляске и скрылась.

Очевидцы сообщали, что брошенной девочке на вид лет 12, из-за болезни детским церебральным параличом она не может говорить.

 

Полицейские по горячим следам установили выяснили личность беглянки и доставили ее в отделение. Выяснилось, что женщина страдает психическим расстройством, а брошенная ею девушка — ее девятнадцатилетняя дочь.

Пресс-служба МВД по Томской области сообщила, что жизни и здоровью девушки-инвалида ничего не угрожает. Задержанная женщина, в свою очередь, передана в руки медицинских работников.

Ранее по теме

Сейчас

12:02

В Москве создан оперативный штаб по ситуации с коронавирусом

11:22

Бросивший детей в Шереметьеве отец явился с повинной

11:08

Директор СВР рассекретил имена семи разведчиков-нелегалов

10:18

Подмосковный губернатор рекомендует помиловать Нааму Иссахар

06:39

Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь

05:51

Москву накрыл мощный снегопад

05:25

В Охотском море продолжается поиск траулера Enigma Astralis

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Долгий инкубационный период и мутации: эксперты рассказали об опасности коронавируса

Долгий инкубационный период и мутации: эксперты рассказали об опасности коронавируса

2 часа назад
Директор СВР рассекретил имена семи разведчиков-нелегалов

Директор СВР рассекретил имена семи разведчиков-нелегалов

54 минуты назад
Бросивший детей в Шереметьеве отец явился с повинной

Бросивший детей в Шереметьеве отец явился с повинной

39 минут назад
Подмосковный губернатор рекомендует помиловать Нааму Иссахар

Подмосковный губернатор рекомендует помиловать Нааму Иссахар

1 час назад

Трансляции

14:00

VIII Рождественские парламентские встречи
16:00

Заседание Попечительского совета МГИМО
Все трансляции
Дельфин и бабочка: как внебрачная дочь короля пошатнула бельгийскую монархию

Дельфин и бабочка: как внебрачная дочь короля пошатнула бельгийскую монархию

2 часа назад
Кристина Орбакайте сломала ногу и перенесла свои февральские концерты

Кристина Орбакайте сломала ногу и перенесла свои февральские концерты

10 минут назад
Жизнь без "Б": Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

Жизнь без "Б": Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

1 час назад
По временному коридору из Китая в Россию вернулись более 200 человек

По временному коридору из Китая в Россию вернулись более 200 человек

3 часа назад
Актриса Наталья Андрейченко нашлась в полном здравии. Видео

Актриса Наталья Андрейченко нашлась в полном здравии. Видео

8 часов назад
Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой

Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой

5 часов назад
Пианиста вместе с роялем подвесили над стройкой концертного зала

Пианиста вместе с роялем подвесили над стройкой концертного зала

1 час назад
5 лучших вузов России по мнению россиян

5 лучших вузов России по мнению россиян

6 часов назад
Нужна помощь: Камиллу Гилметдинову спасут лекарство, откашливатель и лечебное питание

Нужна помощь: Камиллу Гилметдинову спасут лекарство, откашливатель и лечебное питание

27.01.2020 09:00
Актеры "Холопа" рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

Актеры "Холопа" рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

25.01.2020 19:18
Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

22.01.2020 16:46
Чемпионка мира успешно оправдала свой допинг сексом

Чемпионка мира успешно оправдала свой допинг сексом

18 минут назад
Ураган оставил без крыши здание аэропорта в Бразилии. Видео

Ураган оставил без крыши здание аэропорта в Бразилии. Видео

24 минуты назад
Жестокое убийство рыночного торговца в Москве попало на видео

Жестокое убийство рыночного торговца в Москве попало на видео

36 минут назад
Женщина с психическим расстройством подбросила полицейским дочь-инвалида и сбежала

Женщина с психическим расстройством подбросила полицейским дочь-инвалида и сбежала

44 минуты назад
Рыбак похвастался богатым уловом на презервативы

Рыбак похвастался богатым уловом на презервативы

56 минут назад
Сумасшедший поляк напал с дорожным знаком на российскую фуру

Сумасшедший поляк напал с дорожным знаком на российскую фуру

1 час назад
Около 600 рыбаков оказались отрезаны от берега на Сахалине

Около 600 рыбаков оказались отрезаны от берега на Сахалине

1 час назад
Microsoft обновит Windows 7 несмотря на прекращение поддержки

Microsoft обновит Windows 7 несмотря на прекращение поддержки

1 час назад
Автомобиль каршеринга без водителя протаранил здание МВД на Петровке (видео)

Автомобиль каршеринга без водителя протаранил здание МВД на Петровке (видео)

1 час назад
Более 10 вагонов с углем сошли с рельсов под Ангарском

Более 10 вагонов с углем сошли с рельсов под Ангарском

2 часа назад
В память о жертвах Холокоста в Петербурге пройдет акция "Желтые звезды"

В память о жертвах Холокоста в Петербурге пройдет акция "Желтые звезды"

2 часа назад
Английский футболист удалился за 30 секунд после трех карточек

Английский футболист удалился за 30 секунд после трех карточек

3 часа назад
МИД Японии отказался комментировать детали задержания журналиста

МИД Японии отказался комментировать детали задержания журналиста

4 часа назад
Адвокат Трампа: в последние годы в США стало слишком много дел по импичменту

Адвокат Трампа: в последние годы в США стало слишком много дел по импичменту

4 часа назад
ДНК подтвердил: сын Джозефа Байдена должен выплачивать алименты по суду

ДНК подтвердил: сын Джозефа Байдена должен выплачивать алименты по суду

4 часа назад
10 популярных туристических направлений для самостоятельных путешествий

10 популярных туристических направлений для самостоятельных путешествий

5 часов назад
Россия призвала не закрывать глаза на проявления национализма

Россия призвала не закрывать глаза на проявления национализма

5 часов назад
По "Турецкому потоку" прокачан первый миллиард кубометров газа

По "Турецкому потоку" прокачан первый миллиард кубометров газа

6 часов назад
Москву накрыл мощный снегопад

Москву накрыл мощный снегопад

6 часов назад
Только на один день McDonald's вернет цены 1990 года в ресторан на Пушкинской

Только на один день McDonald's вернет цены 1990 года в ресторан на Пушкинской

8 часов назад
В Сирии боевики готовят провокации с химоружием

В Сирии боевики готовят провокации с химоружием

9 часов назад
В Киеве задержан подозреваемый в ограблении певицы Maruv

В Киеве задержан подозреваемый в ограблении певицы Maruv

10 часов назад
В Москве открывается грандиозная выставка картин Сальвадора Дали

В Москве открывается грандиозная выставка картин Сальвадора Дали

10 часов назад
В феврале пройдет марш-бросок ВДВ из восьми городов России

В феврале пройдет марш-бросок ВДВ из восьми городов России

10 часов назад
76-я годовщина освобождения Ленинграда: салют

76-я годовщина освобождения Ленинграда: салют

11 часов назад
МВД РФ отчиталось по преступлениям 2019 года

МВД РФ отчиталось по преступлениям 2019 года

11 часов назад
Премьер-министр России произвел новые назначения

Премьер-министр России произвел новые назначения

12 часов назад
Avast уличили в торговле данными пользователей

Avast уличили в торговле данными пользователей

13 часов назад
Отец брошенных в аэропорту детей - в розыске, к матери имеются вопросы

Отец брошенных в аэропорту детей - в розыске, к матери имеются вопросы

15 часов назад
Баскетбол лишился легенды: Коби Брайант с дочкой погиб в авиакатастрофе

Баскетбол лишился легенды: Коби Брайант с дочкой погиб в авиакатастрофе

15 часов назад
В рабочую группу по изменениям в Конституцию поступило более 100 предложений

В рабочую группу по изменениям в Конституцию поступило более 100 предложений

15 часов назад
Новые iPhone 11 массово превращаются в "кирпич" при подключении CarPlay

Новые iPhone 11 массово превращаются в "кирпич" при подключении CarPlay

15 часов назад
Пик еще впереди: китайский коронавирус мутировал и стал распространяться быстрее

Пик еще впереди: китайский коронавирус мутировал и стал распространяться быстрее

15 часов назад
125 граммов хлеба и удары метронома: город на Неве вспоминает прорыв блокады

125 граммов хлеба и удары метронома: город на Неве вспоминает прорыв блокады

15 часов назад
Apple запатентовала компьютер из монолитного куска стекла

Apple запатентовала компьютер из монолитного куска стекла

16 часов назад
Эхо войны: строительству завода Tesla в Германии мешают 25 бомб

Эхо войны: строительству завода Tesla в Германии мешают 25 бомб

17 часов назад
WhatsApp через неделю перестанет работать на iOS 8 и старых "андроидах"

WhatsApp через неделю перестанет работать на iOS 8 и старых "андроидах"

18 часов назад
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

19 часов назад
Топ-10 самых посещаемых музеев мира в 2019 году

Топ-10 самых посещаемых музеев мира в 2019 году

27.01.2020 06:09

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку