Женщина с психическим расстройством подбросила полицейским дочь-инвалида и сбежала

В понедельник неизвестная женщина привезла в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району Томска девушку в инвалидной коляске и скрылась.

Очевидцы сообщали, что брошенной девочке на вид лет 12, из-за болезни детским церебральным параличом она не может говорить.

Полицейские по горячим следам установили выяснили личность беглянки и доставили ее в отделение. Выяснилось, что женщина страдает психическим расстройством, а брошенная ею девушка — ее девятнадцатилетняя дочь.

Пресс-служба МВД по Томской области сообщила, что жизни и здоровью девушки-инвалида ничего не угрожает. Задержанная женщина, в свою очередь, передана в руки медицинских работников.