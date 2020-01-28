Жестокое убийство рыночного торговца в Москве попало на видео

Уроженец Азербайджана пал жертвой вооруженного ножом злоумышленника на юго-западе Москвы. Нападение, совершенное у подъезда дома, попало в объектив камеры наблюдения.

Тело 49-летнего индивидуального предпринимателя, торговавшего овощами фруктами и одеждой, около двух часов ночи на улице Гарибальди обнаружил его сын, обеспокоенный долгим отсутствием отца.

Запись с камеры наблюдения помогла установить, что нападение было совершено у ведущей в подъезд двери в 01:14. Злоумышленник в маске и капюшоне на голове налетел на свою жертву и несколько раз вонзил ему нож в шею, после чего скрылся с места. Выйти на его след пока не удалось.

Столичное управление СКР возбудило уголовное дело по факту убийства. Знакомые погибшего считают, что ч ним расправились конкуренты, однако следователи прорабатывают все версии.