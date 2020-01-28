Ураган оставил без крыши здание аэропорта в Бразилии. Видео

В минувшее воскресенье, 26 января, ураганный ветер сорвал крышу с терминала международного аэропорта Пинту Мартинс в городе Форталеза на северо-востоке Бразилии.

На записи, сделанной камерой наблюдения, можно наблюдать, как сильный порыв скрутил кровлю, сорвав ее со здания.

Как сообщают местные СМИ, в результате буйства стихии и ЧП с крышей никто не пострадал.