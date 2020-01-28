Чемпионка мира успешно оправдала свой допинг сексом

Многократная чемпионка мира по гребле на каноэ Лоренс Венсан-Лапуант добилась оправдания в деле о проваленном допинг-тесте. Канадская спортсменка доказала, что запрещенное вещество оказалось в ее организме непреднамеренно – из-за секса.

Она объяснила обнаруженный допинг интимной близостью со своим бывшим молодым человеком – футболистом любительской команды, сообщает канадский телеканал СВС. Канадка заявила, что тот принимал запрещенные профессиональным спортсменам добавки, которые оказались в ее организме после их полового акта.

В итоге Международная федерация гребли на байдарках и каноэ вынесла ей оправдательный вердикт и теперь Венсан-Лапуант может вернуться к соревновательной деятельности. Она находилась вне спорта из-за отстранения на время расследования, которое длилось с августа 2019 года.