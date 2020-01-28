Кристина Орбакайте сломала ногу и перенесла свои февральские концерты

Кристина Орбакайте сообщила поклонникам о проблеме со здоровьем.

Во время подготовки к новой концертной программе 48-летняя артистка получила перелом лодыжки, так что теперь ей нельзя наступать на ногу минимум шесть недель.

Из-за этого впервые за свою карьеру, пишет в своем "Инстаграме" Орбакайте, она вынуждена перенести спектакли и концерты, намеченные на февраль.

Артистка пишет, что надеется на понимание и поддержку поклонников, и обещает, что обязательно сообщит даты, на которые перенесут ее выступления.

По сведениям ряда СМИ, травму Кристина Орбакайте получила в США. При каких обстоятельствах это произошло, артистка не сообщила.