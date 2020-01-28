В Москве создан оперативный штаб по ситуации с коронавирусом

В Москве создан оперативный штаб для координации деятельности городских и федеральных служб для мониторинга ситуации по коронавирусу 2019-nCoV. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что держит ситуацию по коронавирусу в столице под своим личным контролем.

В своем личном блоге​​​ он написал, что, хотя Москва и находится в 6,5 тысячах километров от очага эпидемии, через город проходят огромные потоки людей — туристы, работники, бизнесмены, студенты. Поэтому надо быть настороже.



Гостиницы и места массового пребывания туристов в Москве взяты под особый контроль, передает "Россия 24". "При появлении тревожных сигналов туда будут высланы оперативные бригады медиков для проведения сплошного осмотра", — сообщил Собянин. Он заверил, что в больницах и аптеках Москвы достаточно медикаментов и средств индивидуальной защиты от коронавируса. Однако будет закуплено дополнительное оборудование, респираторы, защитные костюмы и маски, ручные дозаторы дезинфекторов, которые могут потребоваться медикам.

В России пока заболевших нет, заявили в Роспотребнадзоре. Все граждане, прибывшие из Китая с симптомами ОРВИ, изолируются и обследуются в больницах. Всего за период мониторинга было выявлено 103 заболевших, передает "Интерфакс". По результатам анализов, у них были обнаружены различные респираторные инфекции, грипп А и В, парагрипп и другие заболевания.

Роспотребнадзором организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой. Во всех пунктах пропуска на границе проводится усиленный двойной контроль с использованием тепловизоров для людей, прибывающих из неблагополучных регионов.

По последним данным, заразившихся коронавирусом уже более 4,5 тысячи человек. 106 из них скончались. Помимо Китая заболевшие есть в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Франции, Австралии, Германии и других странах.