С вопросами о поездках в Китай донские туристы могут звонить на горячую линию. Ее открыло региональное управление Роспотребнадзора. Номер телефона: 282-82-64.

Как передает ГТРК "Дон-ТР", на линию ждут звонков от всех, кто планирует путешествие в Китай, либо уже там находится. По вопросам, связанным с нарушением прав потребителей, можно проконсультироваться со специалистами ведомства.

Как стало известно, все туры из Ростова-на-Дону на китайский остров Хайнань временно прекращены. Также в турагентствах приостановлен прием групп из Поднебесной. Меры предосторожности связаны с возникновением и распространением нового коронавируса. По последним данным, от него уже погибло более 100 человек, зараженных — более 4,5 тысяч.