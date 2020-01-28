Напавший на журналиста хакасский чиновник получил два года условно

Суд в Хакасии вынес приговор чиновнику, напавшему на корреспондента программы "Вести. Дежурная часть" Ивана Литомина. Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев получил два года лишения свободы условно.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Черногорский суд республики, приговор в законную силу еще не вступил.

Зайцев напал на Литомина в мае 2019 года, когда журналист попросил у него комментарий. Чиновнику не понравился вопрос, касающийся пожаров в селе Шира, которые произошли в апреле 2015 года. Журналист спросил, почему погорельцы спустя четыре года продолжают жить в неприемлемых условиях. В ответ на это Зайцев повалил корреспондента на пол и начал бить.

В июле чиновнику предъявили обвинение в воспрепятствовании законной журналистской деятельности.

В июне прошлого года сообщалось, что всего на счету Зайцева три уголовных дела. В частности, его заподозрили в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Следствие считает, что Зайцев переоформил земельный участок под мусорный полигон.

В апреле 2019 года суд в Черногорске признал Зайцева виновным в халатности. Вместе с тремя муниципальными чиновниками его приговорили к 4 годам 6 месяцам колонии-поселения, но сразу же чиновник был амнистирован.