В Пермском крае мужчина поджег бывшую супругу на рабочем месте. Видео

В Сети появились страшные кадры, запечатлевшие инцидент, произошедший в минувший понедельник, 27 января, в одном из магазинов в Соликамске.

На записи видно, как после непродолжительного диалога мужчина затолкал женщину-продавца в подсобное помещение, попутно облив ее горючей жидкостью.

Через несколько мгновений из комнату покинула сотрудница магазина, следом за ней из помещения вышел нападавший, а пару секунд спустя – вышла объятая пламенем жертва агрессии.

Как сообщают СМИ, в объектив камеры наблюдения попал конфликт между экс-супругами, в ходе которого мужчина попытался радикально разобраться с бывшей женой.

По предварительным данным, женщина выжила. Она получила ожоги 35 процентов тела и находится в реанимации в тяжелом состоянии.