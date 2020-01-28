Воспоминания о войне. Владимир Соловьев заплакал в эфире

Владимир Соловьев дважды заплакал в эфире своей программы, рассказывая о зверствах фашистов и их пособников во время Великой Отечественной войны.

Во время ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" ведущий вспомнил о своем школьном походе на легендарное кладбище в Ленинграде. "Там, наверное, метров 500, когда идешь до Пискаревского кладбища. Даже меньше. Полмиллиона человек в братских могилах", — сказал Соловьев. "Я считаю, что каждый ребенок должен за государственный счет приехать и увидеть Пискаревское кладбище. Это прививка на всю жизнь", — считает он.

Второй раз у телеведущего выступили слезы, когда он рассказывал о расстрелах евреев во Львове еще до того, как туда вошли фашисты. "Просто посмотрите документальные фотографии и на секунду представьте, что должна была чувствовать мать, которая успокаивает ребенка в последние секунды жизни. Их расстреливали не фашисты, а украинские нацисты в вышиванках", — подчеркнул Соловьев.