"Милан" разругался с Серией "А" из-за траурной акции в честь Брайанта

Итальянский футбольный клуб "Милан" столкнулся с непониманием со стороны представителей Серии "А" после того, как захотел почтить память погибшего баскетболиста Кобе Брайанта. "Россонери" хотели выйти в траурных повязках на матч 1/4 финала Кубка Италии против "Торино".

Лига не оценила инициативы "Милана" и выступила против такой акции, сообщает Goal.Com. Свое решение представители Серии "А" аргументировать не стали. Впрочем, "Милан", несмотря на протест лиги, все равно планирует выйти на матч в черных повязках.

Напомним, что Кобе Брайант трагически погиб в авиакатастрофе 26 января. Вертолет вместе с ним, его дочерью и еще семерыми пассажирами разбился в штате Калифорния.