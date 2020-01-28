"Где вода?": пожар вспыхнул в офисном центре на юго-востоке Москвы

Работа пятиэтажного офисного центра в Текстильщиках была парализована из-за возникшего на крыше пожара. Все сотрудники — более 50 человек — самостоятельно покинули помещение, в настоящее время пожарные пытаются остановить распространение огня.

Пожар в доме 6/2 по улице Артюхиной вспыхнул около 11 часов дня 28 января. Огонь быстро распространился по кровле, охватив более 100 квадратных метров. Спасателям, как видно на сделанных очевидцем кадрах, долго не удавалось наладить подачу воды.

К тушению привлечены 30 расчетов, информации о пострадавших не поступало.