Родителей девочки, живущей в столичном медцентре, объявили в розыск

Суд объявил в розыск родителей пятилетней Саши, которая с рождения живет в перинатальном центре.

Во вторник в Пресненском суде рассматривается исковое заявление органов опеки об ограничении прав родителей. Представитель клиники "Мать и дитя" заявила, что было получено исполнительное производство, согласно которому родители объявлены в розыск приставами. Это сделано, чтобы родители забрали ребенка из больницы.

Приставы пытаются найти их несколько месяцев, но по адресам, которые указаны в документах, семья не проживает. "Приставы гоняются за ними по всей Москве", — сказала представитель клиники.



Кроме того, органы опеки попросили суд назначить родителям психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить могу ли они критически оценивать ситуацию и состояние дочери, передает Агентство городских новостей "Москва".

В свою очередь адвокат матери Ольга Лукманова попросила отложить суд, передает "Интерфакс". По ее словам, мать девочки хочет лично присутствовать на процессе, но сейчас она находится на больничном.

Прокуратура поддержала ходатайство о переносе судебного заседания.

Эта история длится почти 6 лет. Девочка родилась раньше срока и первое время ей действительно требовалось наблюдение врачей. Родители ежемесячно платили за лечение по миллиону рублей, наняли персонал, в том числе и няню. Но сами девочку не навещали. Когда постоянная помощь ребенку больше не понадобилась, родители отказались забрать дочь из стационара. В результате врачи обратились в правоохранительные органы, напоминает "Россия 24".

Родители считают, что их дочь безнадежно больна и должна жить рядом с реанимацией, при этом в больнице уверяют, что никаких серьезных проблем со здоровьем у девочки нет.

20 сентября суд вынес решение, что родители должны забрать девочку из медцентра. Они должны были это сделать до 2 декабря, но Саша так и живет в больнице.