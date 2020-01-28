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28 января 202013:07

У актера из "Интернов" в центре Москвы вырвали из рук iPhone стоимостью 114 тысяч

Александр Щербак/ТАСС

В полицию поступило заявлении об ограблении от 35-летнего актера Ильи Глинникова, более всего известного по роли Глеба Романенко в сериале "Интерны".

Артист сообщил, что когда он шел мимо московского парка "Новослободский", неизвестный толкнул его в спину и выхватил из рук iPhone стоимостью 114 тысяч рублей.

Глинников описал злоумышленника как худощавого мужчину в коричневой куртке и спортивных штанах.

По заявлению поводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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