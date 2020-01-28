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28 января 202012:56

Первые вертолеты Ми-38Т идут за рубеж

Рособоронэкспорт

Российский поставщик военной продукции "Рособоронэкспорт" подписал первый контракт на поставку многоцелевых вертолетов Ми-38Т иностранному заказчику, сообщает пресс-служба компании. Какая именно страна купила российские машины не известно.

Однако экспортер уточнил, что контракт на Ми-38Т – это еще одна отправная точка реализации Стратегии развития военно-технического сотрудничества, которую в 2019 году принял Владимир Путин. Россия смогла быстро вывести на мировой рынок уникальный вертолет, построенный полностью из отечественных комплектующих.

Ми-38Т – средний многоцелевой вертолет, который занимает промежуточное положение между Ми-8 и Ми-26. Грузоподъемность новой машины — 5 тонн, максимальная скорость – 290 километров в час. А предельная дальность полета на одном баке с 3 тоннами груза – 900 километров.

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