В сборной России может остаться только восемь биатлонистов

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что заявка сборной России на следующий сезон может сократиться в два раза. Это может произойти в случае, если руководство СБР решит проводить тренировочные сборы команды заграницей.

На данный момент мужская и женская команда России включает в себя 16 человек и, соответственно, если решение по сборам все-таки будет принята, то сократится до восьми. На такую инициативу боссов СБР побудил антирекорд россиян – 26 гонок без медалей на этапах Кубка мира.

"Мы анализируем не только нашу работу, но и пытаемся понять причину достижений тех же французов, других команд, прибавляющих по ходу сезона, — сказал Драчев, которого цитирует ТАСС. – Нам нужно идти по тому же пути. Но важно понять – пойдет ли нам это на пользу. Те же французы при подготовке тренируются на высоте, не опускаясь ниже 1000 метров. Мы же тренируемся только на равнине, без подъемов на высоту".

При этом он отметил, что российское среднегорье на пользу нашим биатлонистам не идет. Драчев признался, что СБР пробовал проводить подготовку в Сочи, но спортсмены продемонстрировать там прогресс не смогли. Наоборот, их показатели ухудшались. Теперь он не исключает варианта с зарубежными сборами.

"Можем принять решение тренироваться на зарубежных базах, однако это повлечет некоторые изменения. В таком случае сократится команда, и мы будем тренировать не 16 человек, а восемь, и будем работать с прицелом исключительно на основной состав".