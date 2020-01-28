В Подмосковье открылся крупнейший в России комплекс по переработке отходов

Под Сергиевым Посадом заработал современный комплекс по переработке отходов. КПО "Северный" станет крупнейшим в России и будет принимать 450 тысяч тонн мусора в год. На полную мощность завод выйдет в марте, но переработка содержимого синих контейнеров уже началась.

Едва перед мусоровозом открывается шлагбаум, система уже знает, какие отходы, откуда и в каком количестве везут.

"Автоматически распознается номер транспортного средства, происходит сверка с электронным талоном. То есть мы полностью ушли от бумажных талонов, от возможности мошеннических действий со стороны водителя", — рассказывает Дмитрий Петров, заместитель генерального директора УК "Региональный оператор".

И хотя сюда свозят мусор, назвать это место свалкой язык не поворачивается. О том, что территория связана с отходами, напоминает только надпись на ангаре — "Комплекс по переработке".

По сути это огромный конвейер по сортировке мусора размером с трехэтажный дом. Главная задача комплекса — разделить отходы на пищевые и непищевые: дерево, пластик, стекло или металл.

Каждый из трех конвейеров может переработать до 25 тонн мусора в час. Завод построен по мировым стандартам, но с российскими особенностями. Нигде в Европе не принимают органику. А в подмосковном комплексе сделали конвейер для утилизации пищевых отходов. Они, кстати, тоже не будут лежать мертвым грузом, а в специальных компостных ямах превратятся в технический грунт, который можно использовать при строительстве дорог. Но все же основной упор именно на предварительно отсортированные отходы. Программа по раздельному сбору мусора работает уже около года.

"В год это нам позволит не захоранивать 2 миллиона тонн. Это только благодаря тому, что создана система раздельного сбора мусора. Про нее много спорили, говорят, не активное население. Вот вам лучшая иллюстрация. Мы стоим в метре от кучи этого мусора и видим, насколько люди ответственно подходят к разделению мусора", — говорит Евгений Хромушин, заместитель председателя правительства Московской области.

Практически все процессы автоматизированы. Оптические и магнитные датчики понимают, какой материал перед ними, и направляют ценные отходы на разные ленты, в разные баки. Огромная машина по переработке может трудиться круглые сутки. Впрочем, люди здесь тоже нужны. Почти 500 человек в несколько смен стоят на предварительной сортировке. Как ни странно, но изрядная доля ручного труда была введена сознательно. Это в несколько раз сократило тариф на вывоз мусора.

"Для того, чтобы не было излишней нагрузки на население. Можно поставить очень дорогостоящее оборудование и полностью автоматизировать эти вещи, но тогда и тариф будет, соответственно, очень высокий", — объясняет Андрей Юрченков, заместитель генерального директора УК "Региональный оператор".

Комплекс по переработке отходов "Север" выйдет на полную мощность уже к марту. Он станет вторым подобным заводом, работающем в Подмосковье. В ближайшие годы таких комплексов станет уже шесть. Они должны полностью решить проблему утилизации отходов всей московской агломерации.