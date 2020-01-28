В Китае число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV превысило 4,6 тысяч

Число заразившихся в Китае новым коронавирусом 2019-nCoV растет по часам. Во второй половине 28 января вирус, вызывающий новую пневмонию, подхватили уже более четырех тысяч шестисот человек. Ранее речь шла о 4547 инфицированных и 106 жертвах.

91 инфицированный и один погибший зарегистрированы в Пекине, сообщает ТАСС. В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян — 30 человек заразились и один из них уже скончался. Первое место по количеству заболевших занимает провинция Хубэй, здесь находится эпицентр распространения инфекции — 12-миллионный город Ухань. Здесь на сотню погибших приходится еще более двух тысяч семисот заболевших. В провинции Гуандун 207 человек заразились короновирусом, в Чжэцзяне 173 инфицированных, а в провинции Хэнань — 168 случаев, при этом один со смертельным исходом. Единственный китайский регион, куда вирус пока не дошел — Тибетский автономный район.

О вспышке неизвестного вида пневмонии в Ухане Пекин уведомил Всемирную организацию здравоохранения в последний день 2019 года. Возбудитель болезни был обнаружен 7 января 2020 года. Это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала инфекционную вспышку чрезвычайной ситуацией национального масштаба. Но объявлять ситуацию международным ЧП пока не стал, хотя случаи заражения отмечены в Австралии, США, Франции, Германии, во Вьетнаме, в Италии, Камбодже, Корее, Малайзии, Непале, Сингапуре, в Таиланде, на Шри-Ланке и в Японии.

Премьер России Михаил Мишустин создал оперативный штаб по информированию, профилактике и борьбе с распространением коронавируса.