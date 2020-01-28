В Алжире разбился истребитель Су-30. Экипаж погиб

Истребитель Су-30МКА Военно-воздушных сил Алжира разбился во время учебно-тренировочного полета. Инцидент произошел 27 января, примерно в 22:00 по местному времени. Боевая машина упала в 16 километрах от города Аин аз-Зитун, оба пилота погибли. Жертв и разрушений на земле нет, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ. Военные начали расследование катастрофы.

На вооружении ВВС Алжира стоят свыше 40 истребителей Су-30МКА. По данным из открытых источников, они созданы на базе индийской версии боевого самолета. Это означает, что машины построены по схеме "утка", с передним горизонтальным оперением, которое повышает маневренность самолета. Помимо этого, на истребителе стоят двигатели с управляемым вектором тяги и радиолокационная станция "Барс".