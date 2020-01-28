"МанЮнайтед" заинтересовался 21-летним футболистом "Спартака"

Английский "Манчестер Юнайтед" проявляет заинтересованность в полузащитнике московского "Спартака" Наиле Умярове. Сам хавбек красно-белых уже прокомментировал информацию о том, что манкунианцы следят за его игрой.

"Да ну, заканчивайте. Мало ли всяких вбросов? Еще скажи, я в шорт-листе. Он где заканчивается? На Луне? Самой собой за мной следят, ведь я играю за молодежную сборную России и "Спартака", — сказал Умяров, слова которого приводит "Спортбокс.Ru". – Но, если честно, нме даже думать об этом не хочется".

Напомним, что Умяров перешел в "Спартак" в 2019 году из "Чертаново". В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за спартаковцев 10 матчей. Его контракт действует до лета 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.