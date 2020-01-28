Израиль готовится к "сделке века": перебрасывает войска на западный берег Иордана

Вооруженные силы Израиля перебрасывает дополнительные войска на западный берег реки Иордан. Это связно с оглашением условий "сделки века" Дональда Трампа, которое должно состояться 28 января в 20:00 по Москве, сообщает агентство ТАСС.

Никаких подробностей "сделки века" до сих пор не известно. Сообщается только, что она составлена администрацией Дональда Трампа и предполагает, что Палестина и Израиль сами решат свои разногласия. Но одной стороне придется идти на значительные уступки.

Руководство Палестины выступает против "сделки века".