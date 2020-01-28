"Мент в законе" Сергей Плотников в 1990-е торговал разбавленным спиртом

В "Судьбе человека" актер Сергей Плотников, известный по фильмам "Две судьбы", "Кадетство", "Мент в законе" и другим, рассказывает, что успех в профессии и счастье в семейной жизни к нему пришли далеко не с первой попытки.

Сергей родился в семье актера, но в театральный институт поступил не сразу: завалив "вокал" и "танец" на вступительных испытаниях в Щепкинском училище, он вернулся в родной Харьков, год занимался вокалом, танцевал в ансамбле "Украина" и лишь со второго раза стал студентом московского театрального вуза: поступил на актерский факультет школы-студии МХАТ.

В кино Плотников стал сниматься тоже достаточно поздно. Это сейчас он узнаваемый актер – особенно после роли доброго и честного полицейского Степана Кручи из сериала "Мент в законе", а впервые сыграл в фильме "Пешаварский вальс" в возрасте 32 лет.

Поздно начались и серьезные отношения актера с девушками. Свою первую сильную любовь — театрального художника Ольгу Плотников встретил в 24 года, будучи студентов вуза.

Молодые люди стали встречаться, но подруга убедила Ольгу не связываться с актерами, и девушка ушла от Сергея. Переживания от расставания были очень сильными, вспоминает Плотников. Но чувства победили – они помирились и стали семьей, а вскоре – в 1991 году — у них родился сын.

Времена тогда были очень трудными даже для прославленных, не то что молодых артистов. Тогда Сергею, чтобы содержать семью, пришлось ремонтировать квартиры, продавать разбавленный спирт в палатке и одежду на рынке.

Вскоре их брак распался, Плотников женился на другой женщине, которую зовут тоже Ольга. Но и с ней отношения не сложились – вскоре пара рассталась.

Неудачной оказалась и третья попытка создать крепкую семью, хотя в этих отношениях родился второй сын актера. Этот союз тоже распался, а через некоторое время Плотников на съемках в Сургуте встретил четвертую жену.

В браке с Дариной, которая младше Сергея на 28 лет, родились трое детей. Плотников признается, что, наконец, обрел семейное счастье, но и удивлен этому.

"Казалось бы, господь должен был наказать меня за все то, что я сделал. Но он, наверное, дал мне еще один шанс", – говорит актер.

Почему он считает, что должен быть наказан за прошлое? Какие отношения сложились у него со старшими сыновьями? Почему рухнули первые три брака артиста? О чем он жалеет, и чем покорил свою четвертую жену?

Об этом Сергей Плотников рассказывает Борису Корчевникову в "Судьбе человека" на телеканале "Россия 1".