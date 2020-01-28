"Было очень страшно": воспитательница элитного детсада запирала детей в "карцере"

Скандал в элитном детском саду в Новой Москве — одну из воспитательниц обвиняют в жестоком обращении с детьми. Такие подозрения появились у матери ребенка, который после пребывания в центре стал заикаться. Занятия там, кстати, стоят более миллиона рублей в год. Родители потребовали показать им видео с камер наблюдения, и эти кадры их шокировали.

Элитный детский сад под Троицком, плата за месяц до 100 тысяч рублей. Три языка обучения, индивидуальный подход к каждому — так они описывают себя в социальных сетях. А вот этот индивидуальный подход на деле: воспитатель силой заталкивает ребенка в туалете и запирает его там. Второй ребенок вырывается.

Свою вину, вспоминает мама Артема, сотрудники сада сначала отрицали. Уверяли, что мальчик просто придумывает. Однако ситуация повторилась. Тогда Светлана потребовала видео с камер наблюдения.

"Его насильно пытались затащить, но не смогли, он цепко схватился. Также он мне сказал, что его била Ольга. Он в темноте не мог спать, пришлось покупать ночник. Тепепрь он не может спать сам, спит с родителями. Ночью просыпается и плачет", — рассказывает Светлана Путилова, мать Артема.

Сейчас с Артемом занимаются психотерапевты, врачи поставили диагноз — детский невроз. Прошло уже больше месяца, но забыть о том, что произошло в детском центре, мальчик до сих пор не может.

- Было очень страшно, я очень сильно испугался.

Воспитатель уволен. Комментировать инцидент в детском центре отказываются. Как оказалось, у Ольги, которая на видео запирает ребенка, нет даже педагогического образования. Но то, что ее подпустили к занятиям с детьми не удивительно, ведь и сам детский центр работает без лицензии.

"Не отчислялись налоги и, соответственно, работали в черную, насколько я понимаю. Потому что это не единственный случай с моей доверительницей, скорее всего, так было и с другими родителями — ни договора, ни чеков об оплате. Просто наличные отдавались директору", — объясняет юрист Мария Золотковская.

Светлана обратилась с иском в суд. Пока идут проверки, детский центр под Троицком продолжает работать. Но другие родители, узнав о скандале, тоже начали забирать оттуда детей.