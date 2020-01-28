Самолет вернулся в Новосибирск из-за неубравшихся закрылков

Вылетевший из Новосибирска самолет Embraer-170 с 77 пассажирами на борту вынужден был срочно вернуться обратно из-за технических проблем. Как рассказал "Интерфаксу" осведомленный источник, у лайнера при взлете не убрались закрылки.

"При выполнении полета сработал сигнал о технической неисправности, командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета", — пояснила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Посадка самолета прошла благополучно. Сейчас сотрудники прокуратуры выясняют все обстоятельства происшествия.