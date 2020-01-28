"Амур" прервал 9-матчевую серию поражений в КХЛ, обыграв "Салават"

Хабаровский хоккейный клуб "Амур" добился победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против уфимского "Салавата Юлаева". Встреча, проходившая на Дальнем Востоке, завершилась со счетом 4:2 в пользу хабаровчан.

Хоккеисты "Амура" уже в первом периоде повели 2:0 после голов Кирилла Рассказова и Владислава Ушенина. В середине игры Дмитрий Кугрышев из "Салавата" сократил отставание в счете.

Но хозяева смогли не дать уфимцам развить успех и ответили двумя шайбами – отличились Александр Горшков и Игорь Руденков. За десять секунд до финальной сирены "салаватовец" Линус Умарк установил окончательный счет.

Этим успехом в родных стенах "Амур" прервал свою неудачную серию, состоявшую из девяти поражений кряду. Предыдущая победа до этого датировалась 29 декабря 2019 года.