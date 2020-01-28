Впервые в истории Нетаньяху стал подсудимым участником выборов

В Окружной суд Иерусалима подано обвинение против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Израильский политик, в свою очередь, считает целью этих обвинений свержение его с поста главы правительства.

Во вторник, 28 января, Нетаньяху отозвал из кнессета запрос о предоставлении ему парламентской неприкосновенности по факту возбужденных в отношении него трех уголовных дел. В истории Израиля это первый случай, когда подсудимый премьер будет не только участвовать в парламентских выборах во главе партии власти "Ликуд", но и станет претендовать на право формирования и возглавления следующего правительства, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал Arutz 7.

В среду, 29 января, Нетаньяху прилетит в Москву, чтобы сообщить президенту России Владимиру Путину о "сделке века" по палестино-израильскому урегулированию.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Израиля перебрасывают дополнительные войска на западный берег реки Иордан. Это связано с оглашением условий "сделки века" американского президента Дональда Трампа, которое должно состояться 28 января в 20:00 по московскому времени.



Обвинительное заключение против Нетаньяху представил генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит. В ноябре 2019 года он сообщил о готовности предпринять данный шаг. Генпрокурор обвиняет премьера в получении взятки в так называемом деле "4000", суть которого заключается в лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в качестве обмена на положительное отношение к Нетаньяху на популярном в Израиле интернет-портале "Walla!". Кроме того, обвинения выдвинуты по делам "2000" и "1000". Последнее касается получения Нетаньяху дорогостоящих подарков от продюсера Арнона Мильчина, в числе которых эксклюзивные сигары и шампанское. По данным следствия, израильский премьер в обмен на подарки лоббировал личные и деловые интересы олигарха. Дело "2000" касается попыток Нетаньяху договориться с владельцем крупной медиа-группы о благосклонном освещении деятельности правительства.