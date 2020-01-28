В "Зарядье" выступит "танцующий дирижер" Джозеф Олефирович

7 февраля американский дирижер Джозеф Олефирович встанет за пульт Российского национального оркестра в зале "Зарядье".

Американского маэстро Джозефа Олефировича называют единственным в мире "танцующим дирижером". Видео в Youtube, где он дирижирует фрагментом из мюзикла Бернстайна "Кандид" в театре Vienna Volksoper, буквально взорвало Интернет. Этот музыкант необыкновенного обаяния и сильнейшей харизмы считается одним из лучших дирижеров оперетты. Ему близки театральные, яркие запоминающиеся образы этого жанра, создается впечатление, что и сам дирижер играет одну из ролей спектакля.

Программа вечера в основном составлена из увертюр к мюзиклам и опереттам. Их дополняют увертюра к опере Джоаккино Россини "Вильгельм Телль" – последней и самой длинной опере композитора – с одной из самых знаменитых и запоминающихся мелодий в истории музыки; праздничная атмосфера венского бала увертюры к опере короля вальсов Иоганна Штрауса "Калиостро в Вене" и увертюра к комической опере Лео Делиба. На первый взгляд странно увидеть в такой программе увертюру Рихарда Вагнера. Но музыкальные портреты героев его оперы "Летучий голландец", почти зримая звукопись взволнованного моря органично вписываются в калейдоскоп образов бродвейского мюзикла.

По мнению многих зарубежных музыкальных критиков Российский национальный оркестр (РНО) на сегодняшний день является одним из лучших симфонических коллективов нашей страны:

"Больший блеск и рафинированность Российского национального оркестра позволили ему занять место главного симфонического коллектива России" (Chicago Classical Review, 2011).

Коллектив был основан в 1990 году народным артистом России Михаилом Плетнёвым. В 2004 году РНО стал первым оркестром в истории российских симфонических коллективов, завоевавшим самую престижную музыкальную премию – "Грэмми". Его записи большими тиражами расходятся по всему миру, а также постоянно становятся лидерами экспертных рейтингов. Последние сезоны были отмечены серией крупных международных проектов с участием оркестра, прошедших как в России, так и за ее пределами. В сентябре 2018 года РНО под управлением Михаила Плетнева выступил на концерте, посвященном торжественному открытию Московского концертного зала "Зарядье".

Концерт Российского национального оркестра под управлением Джозефа Олефировича – 7 февраля в 19:00 в Большом зале "Зарядья".