Спасатель поймал сорвавшуюся со скалы пенсионерку под Лос-Анджелесом

Жительница Калифорнии чудом избежала гибели, сорвавшись со скалы в каньоне Рубио. На ее счастье в нескольких метрах ниже находился спасатель, который успел схватить пенсионерку, сообщает The Mercury News. Волнительный случай сняли на видео.

Описанные события произошли днем 25 января на популярном туристическом маршруте. Первой в тот день спасатели вызволили 71-летнюю женщину, повредившую колено в Итон-Каньоне, а через полчаса доставили в больницу 24-летнюю путешественницу с травмой бедра.

Немногим позже поступило сообщение о сорвавшейся с обрыва 69-летней женщине в каньоне Рубио. Она успела зацепиться за растущий на скале куст, что и спасло ей жизнь. К моменту прибытия вертолета силы ее оставили, она едва держалась за ветки. Спасатель на тросе спустился чуть ниже по склону, и тут путешественнице повезло второй раз — он успел схватить ее, когда она полетела вниз.

До страховочных тросов дело не дошло: спасатель сжал в объятиях пенсионерку, после чего вертолет поднял их на тропу, где путешественницу дожидался ее супруг. От медицинской помощи она отказалась, отправившись дальше исследовать каньон.