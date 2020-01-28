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28 января 202015:15

Американец десять лет жил с червем в мозге

local21news.com

Американец десять лет прожил с червем в мозге. Врачам удалось извлечь паразита, и они назвали этот случай экстраординарным и крайне редким.

Как передает CBS 21, житель Техаса, скорее всего, заразился, когда ездил в Мексику и ел там плохо прожаренную свинину. Таким образом личинка свиного цепня попала в его организм. Все последующие годы червь медленно рос.

Обратиться за медицинской помощью мужчина вынудили головные боли и приступы рвоты. В прошлом году он даже упал в обморок, играя в футбол. Обследование показало, что в мозгу мужчины присутствует некое новообразование, однако наличие опухоли врачи исключили.

Как пояснил нейрохирург Джордан Амадио, оперировавший жителя Техаса, наличие паразита в организме может "маскироваться" под другие патологии, поэтому медикам стоит помнить об этом и быть внимательными при обследовании пациентов.

После операции пациент почувствовал себя лучше и смог вернуться к нормальной жизни.

Свиной цепень – ленточный червь, который обычно поражает кишечник человека. Паразит может поселиться также в глазах и голове своей жертвы.

В декабре 2019 года сообщалось о мальчике из Владимира, который более полугода жил с деталью от конструктора в носу. В частной клинике ребенка все это время лечили от синусита. В итоге, мальчика доставили в городскую больницу, где ему поставили правильный диагноз и вынули инородное тело из носа.

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