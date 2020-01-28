Радикалы напали на депутата, отстаивающего русский язык на Украине

В Харькове украинские радикалы сорвали мирный митинг против норм закона о государственном языке. Мероприятие, не начавшись, переросло в стычки. В них пострадали организаторы, журналисты и полицейские. В эфире программы "60 минут" глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Харькове Андрей Лесик, инициировавший пикет, рассказывает о случившемся.

"Ко мне обратились небезразличные харьковчане с просьбой поддержать ту инициативу, с которой выступила "Оппозиционная платформа" и заблокировала тем самым дискриминационный закон о русском языке в средних школах. Мы заранее зарегистрировали мирный пикет, я дважды ездил в полицию с просьбой обеспечить безопасность. За 15 минут до митинга полиция поставила защитное кольцо, но почему-то расступилась перед толпой оголтелых радикалов, получающих по 500 гривен за свою работу", — констатировал депутат Рады.

По словам Андрея Лесика, нападавшие использовали не только кулаки, но и "неизвестную жидкость", которой облили ему лицо. При этом пострадали и журналисты, освещавшие событие.

"Сейчас на Украине улица правит бал: кучка радикалов запугала харьковчан. И самое страшное не то, что они нападают на мирных митингующих граждан, а что полиция при этом бездействует, — отметил политик. — После случившегося ни одного человека, совершавшего противоправные действия в отношении полицейских, журналистов и митингующих, не задержали. Люди просто боятся, но не радикалов, а безразличия со стороны полиции и властей".

По его мнению, в настоящее время русский язык на Украине не просто ущемляется, он уничтожается. Принятые законы не соответствуют никаким нормам. Согласно им, русские, проживающие на Украине, лишаются права получать образование на родном языке. И все это результат политики нового президента, считает депутат Рады.

"Мы видим, что с приходом Зеленского ничего не изменилось. Тот же самый Порошенко, только более хитрый, — подчеркивает Лесик. — Но если сейчас мы будем молчать, как в 2016 году, русский язык на Украине забудут".

27 января 2020 года в Харькове на митинге против норм закона о государственном языке проводившие пикет сторонники партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" требовали увеличения объемов преподавания на русском языке.

В январе Верховная рада приняла законопроект об ограничении обучения в школах на русском языке. Согласно документу, нацменьшинства, к которым на Украине относят русских, обязаны получать образование на украинском языке в количественном объеме не менее 80% учебного времени.